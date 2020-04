L’Azienda Usl comunica che sono state prorogate le validità delle autocertificazioni per le esezioni dai ticket per gli utenti ultra 65enni, che quindi non scadono più l'1 aprile.

Tutte le scadenze delle autocertificazioni E01-E03-E04 per i soli ultra 65enni sono state prorogate al 30 giugno 2020. Pertanto, si prega di NON recarsi agli sportelli Usl per il rinnovo o per informazioni.