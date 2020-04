In aumento decessi per o con coronavirus

Aumenta ancora, anche se di poche unità, il numero di morti provocati dal coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo il bollettino dell'Unità di crisi sono 42 (ieri erano 39), di cui 32 uomini e 10 donne, tra i 60 e i 98 anni. Aumentano anche i contagiati, che sono 511, tra cui 76 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (26 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono due. Infine sono 2.485 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

Testolin, attenzione alta su micro comunità

L'attenzione della Regione nell'emergenza coronavirus "è alta soprattutto verso le micro comunità, là ci sono i nostri anziani, i nostri affetti, le nostre radici e la nostra memoria. Ci stiamo impegnando, con un gruppo di medici dedicato, per costruire nuovi percorsi volti a tutelarli e a proteggerli". Lo dichiara il presidente della Regione Renzo Testolin, in una nota diffusa in serata. "Sul territorio ci sono professionalità sanitarie che si stanno adoperando per l'emergenza, - spiega - così come ci sono tantissimi volontari e operatori di protezione civile. A tutti, e in primis ai medici e agli infermieri che lavorano nel reparto COVID e in rianimazione, va il ringraziamento e la riconoscenza del Governo regionale e della comunità tutta". Secondo il presidente della Regione "nonostante la gravità del momento, le forze in campo per affrontare l'emergenza sono tante, sia all'interno dell'ospedale che sul territorio, dove la Regione è sempre in stretto contatto con i Sindaci per cercare di migliorare giorno dopo giorno le criticità che possono presentarsi". II presidente Testolin esprime inoltre il cordoglio della Regione alle famiglie che hanno subito un lutto a seguito del contagio.

Coronavirus in Italia: 92.472 casi positivi e 10.023 morti. Il bollettino del 28 marzo

I casi totali nel nostro Paese sono 92.472, 5.974 in più rispetto ai 5.959 registrati ieri, quindi in leggerissimo incremento. Stando ai dati del bollettino quotidiano riferiti dal capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, sono 70.065 gli attualmente positivi (+3.651 contro i +4.401 di ieri), 12.384 le persone finora guarite (+1.434 sui 589 ieri, quasi il triplo in più) mentre i decessi totali da inizio epidemia sono 10.023, con un aumento di 889 in un solo giorno ma in calo di 80 rispetto ai 969 diffusi ieri.