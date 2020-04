Coronavirus, forzano un posto di controllo dei carabinieri: arrestati due giovani di Aosta

Da Aosta al capoluogo piemontese, a bordo di una utilitaria, due giovani aostani si sono imbattuti nei controlli predisposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino. Ma hanno deciso di tentare la fuga e per loro sono cominciati i guai.

E’ accaduto alle 3,30 di stanotte. Alla vista dei militari dell’Arma i due in auto hanno prima rallentato, per poi accelerare improvvisamente nonostante la paletta alzata dal capo equipaggio di una gazzella, posizionata con lampeggianti accesi per le verifiche su strada inerenti le disposizioni emanata per l’emergenza sanitaria.