Presto i decessi sfonderanno quota 100; in termini percentuali la Valle supera la Lombardia

Sale a 95 il numero dei morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Si tratta di 52 uomini e 43 donne tra i 45 e i 100 anni. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi. Ieri i decessi erano 90.



I contagiati sono 805, tra cui 117 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (20 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 36. Infine sono 2.746 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

CONTAGI E MORTI IN VADA ANALIZZATI IN TEMINI PERCENTUALI. IN VDA LA SITUAZIONE E' DRAMMATICA, PEGGIO CHE IN LOMBARDIA

Coronavirus in Italia, 132.547 casi positivi e 16.523 morti. Il bollettino del 6 aprile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 132.547, al momento sono 93.187 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 22.837.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.976, in terapia intensiva 3.898, mentre 60.313 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 16.523, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Il capo della protezione civile Borrelli ha sottolineato che sono arrivate donazioni pari a 107 milioni di euro, somma che verrà utilizzata per acquisizioni di DPI.