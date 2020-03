Rotary Club di Aosta a sostegno dell’emergenza coronavirus

Il Rotary Club di Aosta si è subito mobilitato in occasione dell’emergenza coronavirus e con una donazione dei soci del Club l’Azienda USL ha potuto acquistare un ventilatore polmonare per la terapia intensiva a favore dei pazienti ricoverati nel nosocomio regionale.

“In un momento così delicato, dove il contributo e la solidarietà dei cittadini, delle associazioni, delle istituzioni, delle aziende e dei professionisti è fondamentale per sostenere i nostri medici e infermieri – spiega il Presidente del Club, Pier Giorgio Montanera – il Rotary Club si è subito fatto avanti per fornire una apparecchiatura utile per l’emergenza sanitaria in corso. Grazie agli accordi intercorsi con la direzione aziendale e il direttore dell’Ufficio Tecnologie della USL, è stato acquistato in tempi brevissimi un ventilatore polmonare da destinare ai pazienti affetti da coronavirus ricoverati in terapia intensiva”.

Il Rotary Club di Aosta ha inoltre erogato un contributo di 5000 euro all’associazione VIOLA per sostenere le prestazioni di estetica oncologica a favore di donne con patologie oncologiche sottoposte a trattamenti di chemioterapia, sia in atto che pregressi.

Le prestazioni vengono fornite da uno studio di estetisti certificato da APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica con sede presso l'Istituto Europeo di Oncologia). La certificazione APEO è soggetta a verifica annuale con aggiornamenti continui.

Alla conviviale del Rotary erano ospiti Genny Jocollé, dell’associazione VIOLA e Maria Teresa Macrì dello studio di estetisti.