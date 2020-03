AOSTA: MODESTO E UMILE SUFFERIMENTO A 100Z

Sussurato all'orecchio al sindaco di Aosta da aostacronaca: la Giunta comunale, di concerto con la Società Ivrea Parcheggi S.p.A., ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi nelle strisce blu della città a partire da lunedì 16 fino al 25 marzo compreso, data di efficacia delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020.

La decisione, pur in un periodo di minima presenza di auto circolanti, è finalizzata non solo a favorire i cittadini in questo momento di crisi ma, soprattutto, a evitare che coloro che devono muoversi per svolgere servizi essenziali non siano gravati anche dal pagamento dei parcheggi e dal tempo limitato di sosta consentita negli stalli blu con riquadro rosso posti nelle principali vie centrali della città. Siamo sicuri che il sindaco Centoz ci ha già pensato ma non ha potuto realizzarlo per colpe altrui.

Lui infatti è candidato (badate bene non autocandidato come ha fatto per la poltrona di sindaco, ndr.) al Nobel per l'immobilismo per causa altrui. Lui ha una quantità industriale di idee, tanto che è già oltre il 2030. Solo che quando gliene viene una dimentica le precedenti e così Aosta sprofonda.