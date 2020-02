Discarica Pompiod: I tecnici dell’Assessorato all’Ambiente precisano

Contrariamente a quanto dichiarato in una nota diramata oggi agli organi di stampa, in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) della discarica situata in località Pompiod, i tecnici dell’Assessorato dell’Ambiente precisano che l’intervento è stato realizzato conformemente a quanto previsto dalle norme in materia di tutela dell’ambiente, vigenti all’epoca dell’autorizzazione della discarica.

Ne risulta che la valutazione di compatibilità ambientale è stata condotta conformemente alle norme di legge e che la realizzazione dell’intervento è stata effettuata nel corso della sua validità.

Ad oggi, la discarica di Pompiod dispone pertanto della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la sua gestione avviene mediante le specifiche autorizzazioni rilasciate in materia di rifiuti.

In conclusione, l’Assessorato dell’Ambiente ribadisce che tutta la documentazione inerente la discarica è stata fornita ai richiedenti, in più occasioni.