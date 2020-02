Giunta e Consiglio ko. salta Les Mots 2020 e a rischio altri eventi

Non ci sarà Les Mots 2020, il Festival della Parola di Aosta, che da 10 anni animava piazza Chanoux, nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 1 Primo Maggio. La manifestazione è la prima vittima illustre del caos amministrativo venutosi a creare in Regione dal 14 dicembre, conseguenti alle dimissioni del Presidente Fosson e della non approvazione del Bilancio 2020, che ha portato l’Ente ai limiti di spesa e di programmazione imposti ‘Esercizio Provvisorio’.

Situazione che salvo colpi scena dell’ultimo secondo si protrarrà fino ad inizio giugno, quando sarà convocata la prima seduta del Consiglio Valle e l’insediamento di un nuovo esecutivo, dopo l’indizione delle oramai inevitabili elezioni anticipate.

Sempre per l'impasse amministrativa, sono numerose le manifestazioni promosse dalla Regione a rischio la prossima estate, tra cui la Foire d’été, gli eventi di promozione dell’artigianato, le rassegne musicali e culturali nei castelli, fino ai concerti di Musicastelle.