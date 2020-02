Torino città celeste compie 2048 anni. Uno studio del valdostano Guido Cossard

Buon Compleanno Torino! Alle nonae di febbraio del 28 a.C., veniva fondata Augusta Taurinorum, con il decumano (l’attuale via Garibaldi) orientato sul punto in cui sorgeva il Sole il 5 febbraio, data della festa del Pater Patriae (in riferimento a Cesare Ottaviano Augusto).

Il prof Guido Cossard, archeoastronomo

Oggi, per alcune differenza tra il nostro calendari e quello romano, il Sole sorge in perfetto allineamento il 4 febbraio, come mostrano queste splendide immagini riprese da Massimo Brighenti e Alberto Cora.

Lo studio completo si può trovare sul testo: Torino, città celeste, di Guido Cossard, Keltia edizioni

L’Associazione Ricerche e Studi di Archeoastronomia Valdostana ARSAV e il Centro Studi ARIES, augurano buon anno a Torino e a tutti i torinesi!