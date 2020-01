Bilancio Regione approvato in Commissione

Con quattro voti a favore (Stella alpina, Uv, Uvp e misto), due contrari (Lega e Vdalibra) e un'astensione (M5S) la seconda commissione del Consiglio Valle ha approvato il bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta, ora in esercizio provvisorio, e i disegni di legge collegati.

L'intesa è stata trovata al termine di una giornata ad alta tensione. Il documento contabile sarà portato in aula - dove la maggioranza rischia di non avere i 18 voti necessari all'approvazione - già la prossima settimana.

Tra le novità si segnala l'introduzione di un "doppio canale" - Finaosta o banche - per l'erogazione dei mutui casa. L'accordo lascia anche aperto uno spiraglio per la formazione di un nuovo governo: la discussione del bilancio in aula sarà il test di possibile convergenze per evitare il ritorno alle urne.