Aosta; Due donne neo assessore comunali; Galassi e Migliorin

Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ha nominato Cristina Galassi (Uv) assessore alle Finanze, patrimonio e sport e Jeannette Migliorin (Stella Alpina) assessore all'Istruzione e rapporti con l'Università, mobilità, smart-city, verde pubblico, illuminazione pubblica e arredo urbano. Sostituiscono rispettivamente Carlo Marzi, entrato in Consiglio regionale per una surroga, e Andrea Paron, dimessosi dopo una richiesta di condanna a due anni di reclusione da parte della procura di Aosta, che lo accusa di turbativa d'asta e tentata turbativa d'asta per l'affidamento di alcuni servizi comunali.

"C'è stato un percorso condiviso con tutte le forze politiche, è importante ricompattare tutti e andare decisi verso le elezioni. Sono contento che sia aumentata sensibilmente la quota femminile", ha detto Centoz. "E' un periodo breve - ha sottolineato Galassi - ma sarà intenso. Abbiamo molto lavoro da svolgere, con un bilancio da approvare, che è in fase di definizione. Ed è un bilancio importante, di fine mandato". "Il fatto che si debba parlare di una maggiore presenza femminile in giunta è indice di una parità ancora non raggiunta", ha spiegato Migliorin, ricordando di aver accettato l'incarico anche perché è stata "la donna più votata nelle amministrative del 2015".( ANSA).