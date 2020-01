Viaggiare comodi non è un lusso

Autovetture, minibus e autobus da 4 a 94 posti, personale qualificato, idee assolutamente innovative quali la grafica degli esterni, oppure gli allestimenti speciali tra i quali possiamo ricordare i “motor-office” che per anni hanno seguito i Gran Premi della Formula Uno ed il Moto Mondiale. Ed ancora, gli autobus in versione “Vip” dedicati al trasporto della Juventus F.C., ai tours dell’Alpitour, ai servizi Alitalia. Tutto questo e rtanto altro è V.I.T.A. Valdostana Impresa Trasporti Automobilistici fondata il 21 dicembre 1961 dalla famiglia Calliera che da allora ne detiene il controllo societario e la guida strategica.

"Era davvero una scom - messa, allora, la mia - affermava il fondatore Sergio Calliera -. Aprendo la ditta puntavo tutto sul pullman come mezzo privilegiato di locomozione popolare. E questo negli anni in cui sembrava che il miracolo economico ci dovesse mettere tutti e solo sull'auto. Ed in effetti di automobili se ne vedevano ogni giorno sempre di più". Col passare degli anni V.I.T.A. cresce, sperimenta nuove realtà, come il Motor-Home per la Formula Uno ed il Moto Mondiale o il servizio di trasporto svolto per la Juventus F.C., apre nuove sedi operative che si affiancano alla centrale di Arnad e si dota di mezzi moderni ed al passo con le esigenze dei passeggeri. Sergio Calliera nel frattempo lascia il testimone ai figli Jean Pierre, Roberto e Francesca. Dal 2010 l'azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 14001:2004: "è un impegno preso in prima persona - spiega l'azienda - per cercare di limitare e di ridurre gli impatti sull'ambiente correlati all’esercizio del trasporto pubblico (emissioni inquinanti, consumo di risorse energetiche, impiego o contaminazione di acqua, aria, suolo e sottosuolo)".

Particolare attenzione è stata dedicata oggi al trasporto delle persone diversamente abili allestendo sia veicoli di piccole dimensioni che autobus innovativi, attrezzati per il trasporto sia in carrozzina che in barella, all’insegna dello slogan “Viaggio anch’io in prima fila”.

E poi, autolinee regionali e G.T. interegionali, tutte esercitate con automezzi in grado di assicurare il massimo comfort ed assistiti da controlli di manutenzione puntualmente programmati e di altissimo contenuto tecnologico.

Per V.I.T.A. S.p.A. il piacere di viaggiare nel massimo comfort è una necessità, non un lusso. Per questo dal 2014 l'azienda si è dotata di alcuni Modulo Bus, bus personalizzabili con modifica dei posti a sedere. Nelle versioni "Deluxe" prevedono la possibilità di installare sino ad un massimo di 10 sedili singoli su un lato dell'abitacolo per viaggiare in prima classe.

V.I.T.A. S.p.A. dispone inoltre di un’agenzia viaggi, la VITA TOURS s.a.s. che è da sempre il complemento ideale per il trasporto passeggeri, per poter fornire l’offerta con la formula “tutto compreso”. Il servizio hostess e guida di bordo plurilingue, è inoltre una delle ultime innovazioni specialistiche che qualificano ulteriormente i nostri servizi in autobus.

Ultimo nato è il nostro sito di prenotazione online, www.transfervallee.eu.

Autolinee a lunga percorrenza e trasferimenti dai principali aeroporti del Nord Italia e da Ginevra per la Valle d’Aosta, attraverso una procedura completamente automatizzata, possono essere prenotati direttamente e con semplici procedure su internet.