Uno più uno due uguale a tre; Girardini annuncia, mi candido a sindaco Aosta

Giusto giusto un mese fa, il 2 dicembre scorso, ha pubblicato un articolo che annunciava la candidatura di Giovanni Girardini a sindaco di Aosta. L’articolo è nato dall’interpretazione di un post su fb pubblicato da Girardini. Aveva scritto: “Preparati mondo! Sono più di due anni che mi faccio schiacciare dagli eventi....affetti svaniti, lavoro difficile, stanchezza fisica e mentale mi hanno prostrato! Sono due anni che tiro avanti come un asino!”. Giovanni Giradini, commerciante di Viale Conte Crotti, figlio di un costruttore edile, già consigliere comunale di Aosta dimessosi prima di terminare il mandato, annunciava così in un post quella che per tanti è stata considerata un’autocandidatura, benedetta dalla Lega, a Sindaco di Aosta.

Tant’è che si leggeva ancora nel post: “E' finita....adesso la vita la spacco io...di nuovo...come ho sempre fatto....sono carico...carico di progetti....carico di entusiasmo e sarò folle..ma so di essere giovane malgrado 54 anni che non mi sento per niente....ho troppo da fare ancora ...e da domani si riparte....preparati mondo perché ti sfondo...ti morsicherò fino a quando realizzerò ciò che voglio”. All’epoca Girardini era stato contattato dalla Lega che ha però rinunciato a proseguire le trattative

Oggi l’annuncio ufficializzato da un lancio Ansa: l'imprenditore Giovanni Girardini annuncia la propria candidatura a sindaco di Aosta. La notizia, già trapelata in un video del critico Vittorio Sgarbi pubblicato su Instagram, viene confermata in una intervista al settimanale La Vallée Notizie. "Confermo - spiega - che sto valutando un mio impegno politico per la città, nella speranza di poterle ridare il lustro e la bellezza che merita e che, come è sotto la lente di tutti, è letteralmente decaduta". La collocazione sarà "assolutamente civica con un'ispirazione ideologica di centro destra, liberale", spiega Girardini che è stato consigliere comunale di Aosta tra il 2005 e il 2010, eletto nella lista dell'Union Valdotaine. Il suo è il secondo annuncio di candidatura, dopo quello del sindaco uscente Fulvio Centoz.

Una candidatura, quella di Sgarbi e Girardini che ha in Gabrile Arconero coinvolto in alcune inchieste giudiziarie per corruzione; inchieste che le sono costato il licenziamento da Finaosta e da Consigliere Delegato del Forte di Bard, l’anello di congiunzione.

Da qualche tempo Gabriele Accornero lo si vede in Viale Conte Crotti nel negozio Kasanova di Gilardini. Gabriele Accornero, ex consigliere delegato del Forte di Bard, ha curato la mostra del pittore valdostano Italo Mus 'Italo Mus. Sotto il cielo', allestita a Sutri (Viterbo) e realizzata in occasione dell'inaugurazione, venerdì 14 settembre, del nuovo Museo di Palazzo Doebbing su progetto del sindaco di Sutri, il noto critico d'arte e opinionista Vittorio Sgarbi. Per l'evento sono state organizzate mostre di arte e fotografia visitabili fino al 13 gennaio 2019. Molte opere di Mus esposte al 'Doebbing' sono state prestate dall'imprenditore valdostano Giovanni Girardini, collezionista del pittore di Saint-Vincent.

