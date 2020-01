Testolin, retrouver force et courage pour redémarrer

"Aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle décennie, l'espoir est que notre Région saura à nouveau trouver la force, le courage et l'énergie pour redémarrer et reconstruire avec enthousiasme un chemin qui trouve dans l'administration publique un point de répert et un allié fiable pour accompagner la communauté valdôtaine dans la résolution de ses problèmes et dans la conception de son avenir". Ecrit dans son message de voeux le Président de la Région, Renzo Testolin, à l'occasion du Nouvel an.

"C'est avec cet esprit de service, avec la conscience de la délicatesse de la période que nous vivons et surtout avec la sobriété que le moment exige - poursuit-il - que le gouvernement régional actuel travaille, avec responsabilité afin de donner avec l'approbation de la loi des finances une première réponse indispensable à la Vallée d'Aoste pour une nouvelle année toute à construire". "Les moments de difficulté réveillent généralement le désir d'unité, de solidarité et d'engagement mutuel - souligne Testolin - pour tenter de résoudre les situations de malaise auxquelles nous sommes confrontés. La communauté valdôtaine s'est toujours distinguée dans les moments difficiles auxquels elle a fait face".