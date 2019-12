Dopo la tregua di Natale le perturbazioni tornano ad essere protagoniste

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala che tranne un possibile episodio perturbato venerdì, fino a martedì il tempo sarà caratterizzato da bel tempo, presenza discontinua di vento intenso e alta pressione. Un campo anticiclonico sulle coste atlantiche cerca di sospingere verso Est la corrente a getto che unita all'alta pressione al suolo sulla Francia comportano vento intenso in quota e in forma di Foehn in quasi tutte le valli. Tra giovedì sera e venerdì mattina un nocciolo freddo in quota passerà sulla Svizzera, portando vento forte e neve principalmente sui rilievi di confine estero, e sabato un ritorno da NE di aria gelida artica, ma già domenica l'alta pressione comincerà a far risalire le temperature, prima in quota, più lentamente nelle valli, con significative inversioni termiche.

GIOVEDI 26 DICEMBRE

Inizialmente soleggiato. Velature pomeridiane in arrivo da Ovest, sempre più estese e spesse. Qualche nevicata dalla serata sui confini esteri.

VENERDI 27 DICEMBRE

Nuvoloso a SE con qualche goccia durante le ore centrali; cielo molto nuvoloso o coperto a NW e nelle zone centrali con bufere di neve oltre 1100 m in montagna.

PERICOLO VALANGHE

Valanghe provocate: ci sono ancora molti accumuli spessi e instabili a tutte le esposizioni

il distacco di lastroni superficiali di grandi dimensioni è possibile già al passaggio di uno sciatore/escursionista sui pendii ripidi (>30°) sopra i 2200 m. I lastroni sono sia soffici (più facili da staccare, ma più piccoli) sia duri. Gli accumuli si trovano nei pressi di creste e colli, ma talvolta anche in pieno pendio. Soprattutto nel nord e ovest della Regione, è richiesta un'ottima esperienza e una prudente scelta dell'itinerario, perché gli accumuli sono molto diffusi e non sempre evitabili (valutare l'eventuale rinuncia).

Valanghe spontanee: pericolo in netto calo rispetto ai giorni scorsi

- nel nord-ovest ancora possibili isolati lastroni in quota, soprattutto alle esposizioni sud-est, con valanghe molto grandi.

- possibili valanghe di fondo dai pendii molto ripidi erbosi/rocciosi sotto i 2500 m. Distacchi possibili a tutte le ore.

- Scaricamenti dai pendii soleggiati molto ripidi, sotto le rocce.