Aosta: Il Comune ci riprova, a vendere l'ex colonia estiva a Pinarella di Cervia

A luglio di quest'anno l'assessore alle Finanze del Comune di Aosta, Carlo Marzi, aveva annunciato che almeno un possibile acquirente c'era, per la ex Colonia Marina 'Città di Aosta' a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna. Invece l'affare è evidentemente sfumato e ora l'Amministrazione comunale del capoluogo ci riprova, a vendere la struttura dove migliaia di aostani di almeno quattro generazioni, in età scolare, hanno trascorso le vacanze estive.

L'alienazione dell'ingombrante (anche perchè carico di ricordi) immobile avverrà "mediante asta pubblica - si legge in una nota del Comune di Aosta - per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base dell’asta di un milione e 632 mila euro". Il prezzo d'asta comprende anche le pertinenze del fabbricato ovvero lo stabilimento balneare che occupa una zona di demanio marittimo di 1.280 metri quadri. Le linee guida per la procedura pubblica volta a individuare possibili acquirenti erano state approvate nove mesi fa dalla Giunta Centoz.

Gli interessati a partecipare all’asta dovranno far pervenire la documentazione prevista dal bando di gara all'indirizzo: Comune di Aosta – Servizio Patrimonio - Piazza Chanoux, 1, 11100 Aosta, entro le ore 12 di martedì 31 marzo 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio, telefonando al numero 0165-300.455 dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 (martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16) oppure via mail all’indirizzo web patrimonio@comune.aosta.it.