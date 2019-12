Dimissioni di Laurent Vierin anche da Consigliere regionale

Au Président de la Région Autonome du Val d’Aoste

Au Président du Conseil de la Vallée

Madame et Monsieur les Présidents,

Les récents événements qui ont concerné le monde politique valdôtain et qui ont touché, malgré moi, aussi ma personne, me portent à prendre la décision de présenter ma démission et du Gouvernement valdôtain et du Conseil de la Vallée. Et ce, tout en ayant pleine conscience d’être en bonne foi et hors de cause par rapport aux implications et interprétations y afférentes. Interprétations qui n’ont rien à voir avec mes principes, mes valeurs et idéaux, que j’ai respectés, observés et auxquels j’ai cru pendant toute ma vie.

Après plus de 20 ans d’activité administrative dans ma Commune d’abord et au sein du Conseil de la Vallée et du Gouvernement valdôtain ensuite, activité menée avec profond respect des règles et des Institutions, sans bavures, et sous le signe de la légalité, ces épisodes, qui n’appartiennent pas à ma culture et avec lesquels je n’ai rien à partager, m’ont profondément touché, tout comme la médiatisation qui en est suivie.

Ainsi, afin de séparer l’action administrative de ces épisodes et pouvoir défendre, sans conditionnements de sorte, ma dignité, ma personne, le Mouvement au sein duquel je milite et, en même temps, protéger les Institutions que j’ai eu l’honneur de représenter pendant ces années, je présente et ma démission de la fonction d’Assesseur au Tourisme, Sport, Commerce, Agriculture et Biens Culturels au sein du Gouvernement valdôtain et ma démission de Conseiller Régional.

Je remercie tous les collaborateurs et toutes les personnes qui, pendant toutes ces années, ont travaillé à mes côtés et qui ont cru dans les projets de développement et d'essor de notre communauté, projets que j’ai promus avec passion, énergie et enthousiasme.

Merci à tous les collègues du Gouvernement et du Conseil de la Vallée, avec lesquels, dans ces années j’ai partagé une intense activité administrative et des actions politiques, que ce soit de majorité ou d’opposition, toutes toujours menées avec le plus profond respect réciproque.

Merci, enfin, à ma famille, aux amis qui me sont proches, aux collègues du Mouvement et à toutes les personnes qui, tout en soulignant leur estime, m’ont témoigné, dans ces jours, leurs solidarité et affection. Vous me donné la force, avec mes principes, de me battre pour faire ressortir la vérité.

Veuillez agréer , Madame et Monsieur les Présidents, l’expression de mes salutations distinguées.

Laurent Viérin