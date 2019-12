Solidarietà a Bertin da Marquis che dice di non conoscere Di Donato

"Il mio nome viene citato riguardo alle elezioni regionali 2018 e a un signore che pare si chiami Di Donato. Il sottoscritto non lo conosce, non lo ha mai visto, non lo ha mai cercato". E' quanto dichiara l'ex presidente della regione attuale consigliere regionale Pierluigi Marquis (Stella alpina) in merito all'inchiesta della Dda di Torino sul consizionamento delle elezioni regionali del 2018 in Valle d'Aosta da parte della 'ndrangheta. "Con l'occasione esprimo solidarietà al collega Bertin - aggiunge - e spero che il nome della Valle d'Aosta non sia più associato a fenomeni criminali così gravi che non fanno parte della mia vita e della mia visione della politica e da cui prendo le distanze". (ANSA).