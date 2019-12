Corsi e formazione per aumentare la sicurezza per e in montagna

Appuntamenti e corsi formativi per il 2020 sull’intero territorio alpino tra cui anche la Valle d’Aosta per la gestione del rischio valanghivo, tematica importante per garantire una fruizione sicura del sistema montagna. Lo ha deciso l'assembela dell'Aineva presieduta da Stefano Borrello, assessore regionale alle opere pubbliche.

Durante l’Assemblea è avvenuta la nomina dei nuovi rappresentanti di Lombardia e Veneto nel CTD, organo tecnico direttivo che riunisce i dirigenti degli uffici neve e valanghe associati.

L’Assemblea ha, inoltre, ratificato la prosecuzione delle attività in convenzione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con il Soccorso Alpino Nazionale e con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Oltre ad approvare il bilancio di previsione 2020 e il piano di attività dell'associazione.

Più in dettaglio l'assessore spiega che tra le iniziative che saranno sviluppate il prossimo anno figura l’implementazione della comunicazione attraverso il sito web e la rivista Neve e Valanghe che, dopo la sperimentazione 2019, diventa solo digitale.

Sul fronte della formazione, AINEVA organizzerà una serie di corsi istituzionali tra i quali uno in Valle d’Aosta, a Quart, dal 20 al 23 gennaio, e, sempre in Valle d’Aosta, un corso di formazione per formatori Guide Alpine (gennaio) e uno sui modelli di dinamica delle valanghe (luglio).

Infine proseguirà l’attuazione della convenzione con il dipartimento della Protezione civile per le attività nel ruolo di centro di competenza che Aineva ricopre in materia di gestione del rischio valanghe.