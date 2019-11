Il Baffo Party conquista la Valle ed il Canavese

Dopo il successo della castagnata “Caldarroste in Piazza” del 31 ottobre, venerdì 22 novembre 2019, come ogni autunno, si è svolto celeberrimo Baffo Party, giunto alla settima edizione: la festa con protagonista assoluto il Baffo, vero e non.

L’evento è stato organizzato dal rione Platea Primus Maius Panterae del Carnevale di Pont-Saint-Martin, da Quincinetto, location dell’edizione 2018, si spostato al salone Bec Renon di Donnas, capace di ospitare il numero ormai sempre crescente di giovani, provenienti da tutta la Bassa e Media Valle e dal Canavese.

La serata è iniziata sulle note del famoso ed apprezzatissimo gruppo musicale All Beck’s Band, che come di consueto apre il suo tour invernale proprio con il Baffo Party. L’imponente numero di partecipanti dopo aver cantato e ballato sulle note delle band, hanno proseguito e si sono scatenati con Dj Django, Dj resident del Rione.

Ma il Baffo, oltre ad essere un appuntamento sempre più atteso e di successo, sa comunque sempre rinnovarsi.

Infatti, oltre al cocktails bar guidato da Ilaria Zoppo del Sin che tre eut, quest’anno l’offerta della festa si è arricchita, con la presenza di un fornitissimo food truck, capace di deliziare i palati più esigenti. Insomma il Baffo Party non è più l’alternativo compleanno delle origini, ma è ormai una tappa fissa del divertimento della zona, capace d’infiammare l’autunno e dare carica e slancio al Rione Platea Primus Maius Pantera in vista del prossimo Carnevale 2020.

Le gesta e le tante iniziative del rione posso essere seguite anche su instagram (panterae.psm) e su facebook (Panterae Platea Primus Maius).