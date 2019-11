La Valle d’Aosta sta diventando più verde, parola di Arpa

Si tratta in realtà di tre fenomeni distinti, ai quali concorrono il cambiamento climatico e il cambiamento d’uso del territorio.

Il primo fenomeno, graduale e generalizzato, è causato dall’aumento di temperatura che si registra a scala planetaria, ed ancor più sulle montagne, e fa si che boschi e prati rimangano verdi più a lungo nell’arco della bella stagione.

Il secondo, più localizzato, è legato all’aumento della superficie vegetata o della biomassa, a causa in primo luogo dell’abbandono di parte dei pascoli in montagna e la conseguente invasione di arbusti ed alberi e secondariamente del ritiro dei ghiacciai, che libera nuove superfici sulle quali si afferma la vegetazione.

Il terzo fenomeno è la “densificazione” della foresta, il bosco – cioè- che diventa più fitto. “Abbiamo ottenuto questi risultati elaborando immagini satellitari a media risoluzione disponibili dal 2000” - spiega Gianluca Filippa, primo autore dello studio.

“É proprio questa lunga serie di dati che ci ha permesso di descrivere come è cambiata la vegetazione durante gli ultimi vent’anni. Da adesso, grazie alla nuova generazione di satelliti, che ci forniscono immagini sempre più dettagliate e frequenti, potremo capire in modo molto più preciso come gli ecosistemi dell’arco alpino reagiscono ai cambiamenti in atto.”

Ciò che fino a ieri poteva essere una semplice percezione da parte di chi vive la Valle d’Aosta, viene in realtà confermato da lunghe serie di dati e da osservazioni scientifiche che evidenziano, e di fatto convalidano un trend, che ci tocca da vicino e che richiede attenzione e adattamento. Si tratta, infatti - spiega una nota di Arpa VdA - di risultati in parte positivi, dal momento che una vegetazione più vigorosa ed estesa contribuisce maggiormente a ridurre la quantità di anidride carbonica in atmosfera, mitigando gli effetti delle emissioni prodotte dall’uomo.

Questa tendenza sul lungo periodo è però indebolita sempre più spesso da episodi di segno opposto, dove assistiamo ad un minor vigore della vegetazione, in risposta a episodi meteorologici estremi come le prolungate siccità estive.

Lo studio è stato condotto nell’ambito del progetto ALCOTRA AdaptMontBlanc, che ha l’obiettivo di valutare l’impatto dei cambiamenti climatici nell’area dell’Espace Mont-Blanc su settori specifici, tra cui le risorse naturali, delle quali i popolamenti forestali rappresentano una componente fondamentale.

*Una ortofoto o ortofotografia è una fotografia aerea che è stata geometricamente corretta, cioè che ha subito procedimento di ortorettifica e georeferenziata in modo tale che la scala di rappresentazione della fotografia sia uniforme, cioè la foto può essere considerata equivalente ad una carta geografica