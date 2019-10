Al via bando per progetti antiviolenza in Valle

Sono finanziati dall'Amministrazione regionale concreti progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere.

La Giunta ha infatti rinnovato il bando per il 2020; all’avviso, pubblicato sull’home page del sito ufficiale della Regione, possono partecipare gli enti pubblici (comprese le istituzioni scolastiche) anche economici, l’Azienda Usl VdA, il Centro antiviolenza, le organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che abbiano, tra i propri scopi statutari, la lotta alla violenza di genere e le cooperative sociali e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.

Il contenuto del bando pone l’obiettivo di avviare una riflessione che veda coinvolte in prima linea le giovani generazioni sul tema delle manifestazioni d’odio nei confronti delle donne, che ogni giorno vengono evidenziate attraverso i social networks, attraverso offese sessiste, esposizione di immagini private e intime rubate e persecuzioni on-line.

I progetti che avranno ottenuto, in sede di valutazione, un punteggio pari o superiore a 60/100 saranno inclusi nella graduatoria. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto è di 5 mila euro. Per informazioni contattare la Struttura Servizi alla persona e alla famiglia dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali (tel. 0165/527125).