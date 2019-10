TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 26 ottobre

ore 21, ad Aosta, in Cattedrale, concerto conclusivo della quarta edizione della rassegna “Cathédrale Harmonique. Splendeurs de la musique sacrée”, organizzata dalla “Cappella musicale di Sant’Anselmo” della Cattedrale di Aosta, in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'Alliance française della Valle d'Aosta, il Rotary Club Courmayeur Valdigne e la Fondazione CRT. Ad esibirsi sarà la “Cappella musicale di Sant’Anselmo” della Cattedrale di Aosta. È presente la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

Domenica 27 ottobre

ore 11.00, ad Antey-Saint-André, in località Chesod, commemorazione dei combattimenti sostenuti nella valle dalla 101a Brigata Marmore nel 1944. Porta i saluti dell'Assemblea regionale il Consigliere segretario Jean-Claude Daudry.

Lunedì 28 ottobre

ore 8.30, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis, per effettuare audizioni in merito al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2020-2022: saranno sentiti i Segretari regionali delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT, il Presidente di Confindustria Valle d'Aosta, i Presidenti di Confartigianato imprese Valle d'Aosta e della Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA), i Presidenti dell'AREV (Associazione regionale allevatori valdostani) e dell'Associazione agricoltori Valle d’Aosta (Federazione Coldiretti Valle d’Aosta).

Martedì 29 ottobre

ore 10.00, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per sentire il responsabile dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Valle d'Aosta, Riccardo Orusa, in merito al disegno di legge recante misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo.§ ore 14.30, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giovanni Barocco, per effettuare una serie di audizioni a proposito delle bozze di progetti di legge inerenti al tema del turismo (riforma del settore, imposta di soggiorno, locazioni ad uso turistico, modifica della legge regionale n. 11/1996 in materia di strutture ricettive extralberghiere) e alla proposta di legge del Consigliere Restano (GM) in materia di ostelli: saranno sentiti i rappresentanti di Confindustria VDA, Associazioni dei consumatori, Confcommercio e CNA, il referente della community di Airbnb e il rappresentante dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI).

Mercoledì 30 ottobre

ore 9.00, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per sentire i primi firmatari della petizione, presentata il 24 settembre scorso, per il mantenimento nel tempo dei servizi sanitari erogati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta al consultorio di Variney a Gignod.

ore 10.30, riunione congiunta della quarta Commissione "Sviluppo economico" e della quinta Commissione "Servizi sociali", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Giovanni Barocco e Luca Bianchi, per sentire, nell'Aula consiliare, in merito al servizio trasporto disabili, i referenti delle Associazioni Difesa ammalati psichici (DIAPSI) Valle d'Aosta, Sport per tutti Aspert, Consiglio regionale dell'Ente nazionale sordi (CR.ENS Valle d'Aosta) e del Coordinamento delle organizzazioni di volontariato (CODIVDA), nonché il referente della Società di trasporti VITA Group.

ore 12.15, la quinta Commissione proseguirà i propri lavori per esprimere, in sede consultiva, il parere sulla proposta di approvazione per il biennio 2019-2020, ai sensi della legge regionale n. 11/2006, del Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia.

Giovedì 31 ottobre

ore 9.00, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giovanni Barocco, per sentire i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali in merito alla proposta di legge del gruppo Lega VdA sulle disposizioni in materia di tutela e sviluppo delle libere professioni, nonché di applicazione dell'equo compenso. Successivamente, i Commissari proseguiranno le audizioni a proposito delle bozze di progetti di legge inerenti al tema del turismo (riforma del settore, imposta di soggiorno, locazioni ad uso turistico, modifica della legge regionale n. 11/1996 in materia di strutture ricettive extralberghiere), sentendo il Presidente dell'Associazione valdostana degli albergatori (ADAVA).

ore 14.30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dalla Consigliera Patrizia Morelli, per sentire il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e la referente dell'associazione Libera Valle d'Aosta nell'ambito dell'acquisizione di elementi conoscitivi sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata in Valle d'Aosta e sulla proposta di legge per l'istituzione dell'Osservatorio permanente sulle associazioni criminali di tipo mafioso. La Commissione inoltre procederà nell'analisi delle proposte di modifica della normativa regionale in materia di elezioni comunali.

Sabato 2 novembre

ore 10.45, ad Aosta, al Parco della Rimembranza del Cimitero, commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Partecipa la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini. L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.