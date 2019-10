Il futuro della mobilità nella Macro-regione Alpina

Intervistato in una tavola rotonda assieme all’Assessore ai Trasporti del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, e al Direttore Generale di ANCI Liguria, Luigi Vinai, l’Assessore Bertschy ha sottolineato come EUSALP sia un’occasione per lavorare insieme a partner alpini internazionali su temi di importanza fondamentale per la Valle d’Aosta, come quello dei trasporti, che devono portare ad una piena connessione tra grandi corridoi e aree interne.

La Strategia deve partire dai territori, permettendo alle politiche europee di dare un impulso alle politiche per la montagna. Inoltre, va abbandonato l’approccio politico che garantisce risorse maggiori alle zone più popolate. Tutta la Macro-regione Alpina ha interesse e necessità di sostenere i programmi e le strategie di investimento che permettono di presidiare e vivere la montagna. Eusalp deve e può affermare questo principio politico nell’interesse di tutti i cittadini che vivono nella Macro-regione – ha sottolineato l’Assessore Bertschy.