Entro fine novembre pronto Piano stategico Vallée d'Aoste Structure

Il Consiglio di Amministrazione di VdA Structure presenterà entro fine novembre Piano strategico di Vallée d'Aoste Structure. Lo ha assicurato l’assessore regionale alle Finnanze, Renzo Testolin, rispondendo ad una interpellanza di Lega e Mouv sul cambiamento dei vertici della società. Vallée d'Aoste Structure trattando un'interpellanza del gruppo Lega Vallée d'Aoste e un'interrogazione posta dal gruppo Mouv'.

"La scadenza della governance precedente corrispondeva all'approvazione del bilancio 2018; pertanto, con la convocazione dell'assemblea in quel frangente si è concluso il percorso naturale" ha precisato Testolin evidenziando: "Avremmo potuto optare nel senso della continuità, ma nessun uscente ha presentato la candidatura per un ulteriore mandato triennale » Il Consigliere Stefano Aggravi (Lega VdA), nella replica, ha detto che « varrebbe la pena approfondire la questione della mancata volontà di rinnovo da parte di tutti gli uscenti. Spiace che il nuovo vertice si trovi ad affrontare un percorso di risanamento già avviato e che non conosce".

***VdA Structure Struttura Valle d’Aosta è stata costituita dalla Regione vent’anni fa per l’acquisizione, la costruzione, la gestione, l’amministrazione, la locazione e la vendita di immobili, complessi immobiliari ed aree a destinazione sia civile che industriale.

L’oggetto sociale comprende, inoltre, l’erogazione di servizi logistici comuni alle PMI insediate negli incubatori di imprese gestiti, nonché dei servizi specifici in attuazioni di apposite deliberazioni della Giunta Regionale.