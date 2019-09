I valdostani sul podio degli italiani virtuosi raccolta differenziata rifiuti

Un risultato davvero importante se consideriamo che la media della macro aera di riferimento, il nord Italia, si ferma a 64,9 kg/ab, mentre quella nazionale a 56,3 kg/ab. Con una crescita in volumi raccolti di oltre il 6% rispetto al 2017, la regione valdostana si conferma una delle più virtuose della penisola.

Cresce dunque la sensibilità nei confronti della tutela ambientale da parte dei cittadini valdostani, sempre più attenti a differenziare dagli altri materiali carta e cartone, che rappresentano il 12,7% del totale dei rifiuti urbani raccolti nella regione. Dietro ai buoni risultati raggiunti però non c’è solo l’impegno a differenziare, ma anche un sistema di gestione efficace ed efficiente, capace di garantire a qualunque condizione il ritiro e l’avvio a riciclo di carta e cartone.

"La Valle d’Aosta rappresenta un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti grazie anche agli indubbi vantaggi derivanti da benefici logistici e di scala. Nonostante l’ottima base di partenza, quest’anno abbiamo registrato una crescita superiore al 6% rispetto al 2017”, dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Nell’ambito della convenzione con il gestore unico è assicurato il riciclo del materiale raccolto in tutti i 74 comuni valdostani, a cui sono stati trasferiti oltre 672 mila euro in corrispettivi economici.”.



In 21 anni di operatività del sistema consortile, i Comuni italiani hanno ricevuto complessivamente da Comieco oltre 1,6 miliardi di euro in corrispettivi economici a sostegno della raccolta differenziata di carta e cartone: risorse importanti che hanno contribuito alla crescita e alla sempre maggiore efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani.



Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. Nel 1997, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22/97, Comieco si è costituito in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: da 1 a oltre 3 milioni di tonnellate, seguendo (e superando) gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsti dalla normativa europea.

Conai (www.conai.org) è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 850.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini.