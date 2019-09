Sole a tratti e aria fredda sul fine settimana valdostano

Nuvolosità irregolare e temperature in calo, soprattutto in quota, saranno i primi probabili compagni di avventura dei partecipanti al trail più atteso dell'anno in Valle d'Aosta, il Tor des Géants.

È probabilmente un po’ presto per fare delle previsioni che descrivano il tempo che accompagnerà i trailers per tutta la durata delle gare, è però possibile buttare uno sguardo sui prossimi giorni: la saccatura in arrivo da ovest, attualmente di passaggio sul golfo di Genova, ha in effetti inferto un duro colpo all'estate che pareva resistere con giornate per lo più soleggiate e con temperature diurne ancora abbastanza confortevoli.

A partire da ieri sera, lo scenario meteorologico valdostano ha assunto un'aria diversa, sicuramente più fredda. E proprio le temperature potrebbero costituire una delle maggiori cause di disagio per gli atleti impegnati a correre in alta quota, giorno e notte. Se in effetti il cielo tenderà a rannuvolarsi a tratti, ma anche a offrire qualche pausa soleggiata sia sabato, sia domenica, i termometri le cui colonnine sono state abbattute dall'ingresso dell'aria fresca portata dalla perturbazione in corso, difficilmente riprenderanno ad arrossarsi. A dirla tutta non si esclude al momento che alla partenza facciano la loro comparsa anche alcuni fiocchi sotto forma di nevischio.

Dal lunedì la situazione dovrebbe farsi più stabile e rassicurante.