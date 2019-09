Per sindacati scuola 'eccessivo squilibrio gestione cattedre in Valle'

"Sono 153 le cattedre scolastiche rimaste vuote in Valle d'Aosta, cioè al momento non ancora assegnate". Lo riferiscono le segreterie sindacali di categoria Flc-Cgil, Cisl Scuola, Savt Ecole e Snals precisando che le 'vacanti sono "76 cattedre su posto comune di cui 13 annuali, cioè retribuite dal 1 settembre al 31 agosto e 41 spezzoni di cattedra, ovvero una frazione oraria inferiore alle 18 ore settimanali; 36 cattedre su sostegno di cui cinque cattedre part time".

Il dato è emerso dopo che nelle giornate dal 26 al 29 agosto il gruppo di lavoro delle segreterie scolastiche valdostane ha svolto le operazioni relative alla convocazione degli insegnanti precari, inseriti in seconda fascia per la scuola dell'infanzia e primaria e in terza fascia per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

"Per la scuola dell'infanzia - prosegue la nota sindacale congiunta - non residuano cattedre, perché i posti da assegnare risultano di gran lunga inferiori agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento ed in attesa di stabilizzazione ormai da venti anni".

Per i sindacati "è necessario pensare ad un piano che dia innovazione a questo segmento integrante del sistema-istruzione valdostano (vedi legge regionale 18 del 2016) mediante un piano straordinario di assunzioni che dia risposta alle problematiche evidenziate in questi ultimi anni ed insieme migliori la qualità dell'offerta didattica".

È al contempo urgente "dare risposta a coloro che attendono l'agognata stabilizzazione anche per garantire un servizio di qualità".

Alle segreterie di categoria "risulta molto carente anche in Valle d'Aosta una seria politica di programmazione scolastica" e sostengono che è ineludibile "uno stretto legame tra Istruzione ed Università per una adeguata formazione degli insegnanti". È inoltre indispensabile "effettuare un adeguato orientamento per gli studenti che si avviano a frequentare un percorso universitario".