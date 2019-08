Concluso con successo il Cantiere evento a Chateau Vallaise di Arnad

Sono stati più di 5.000 i valdostani e i turisti che hanno partecipato al cantiere evento a Chateau Vallaise per scoprire la storia e i tesori del castello.

Le visite hanno fatto registrare una media giornaliera di circa 600 visitatori. Il picco si è registrato domenica 25 agosto con 1000 presenze.

Lo ha reso noto l'assessorato regionale del Turismo, ricordando che si è concluso domenica 25 agosto il cantiere evento, organizzato dall’assessorato in collaborazione con il Comune di Arnad, che si è svolto dal 15 al 18 agosto e dal 22 al 25 agosto, nell’ambito della rassegna culturale Chateaux Ouverts.

Durante gli otto giorni di apertura straordinaria dalle ore 10 alle ore 18, con le visite guidate gratuite, è stato possibile percorrere alcune delle sale della raffinata dimora signorile, ammirare i ricchi cicli pittorici barocchi che ne rivestono le pareti e conoscere la storia della famiglia nobiliare che vi abitò per ben sei secoli.

"Esprimiamo grande soddisfazione per i risultati ottenuti - sottolinea l’assessore Laurent Viérin (foto a lato) - che testimoniano come sia importante promuovere il nostro patrimonio culturale attraverso manifestazioni o eventi in grado di dare ampia visibilità al bene monumentale".

Secondo l'assessore "la 'restituton' di Château Vallaise è un percorso che non ha interessato solo l’acquisizione e la tutela, ma anche la sua conservazione e con la logica dei cantieri-evento permettiamo così alla comunità e ai turisti di beneficiare di tale opportunità. Averlo poi abbinato alla Festa del Lardo di Arnad è stato sicuramente un fattore trainante che ha permesso tali numerose presenze".

Il progetto di rifunzionalizzazione di Château Vallaise intende restituire il bene al territorio che lo circonda, al fine di un suo futuro inserimento nell’offerta culturale e turistica della Valle d’Aosta come attrattore di assoluta novità per peculiarità architettoniche e storico-artistiche, rispetto agli altri castelli della regione.