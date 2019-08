Aosta: Modifiche alla circolazione per 'Viale Conte Crotti in Festa'

Per consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione 'Viale Conte Crotti in Festa', in programma venerdì 23 agosto, tramite un’ordinanza sono state istituite importanti modifiche temporanee alla circolazione.

Saranno in vigore dalle ore 6 del 23 agosto alle ore 14 del 24 agosto:

- divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a esclusione di eventuali mezzi di soccorso e di quelli al seguito della manifestazione, in viale Conte Crotti e nelle aree situate nei pressi delle intersezioni con via Sacco, via Gastaldi e via Bréan.

Dalle ore 6 del 23 agosto alle ore 3 del 24 agosto:

- divieto di transito per tutti i veicoli, compresi gli autobus destinati al trasporto pubblico, aesclusione dei mezzi di soccorso e dei Vigili del Fuocosin viale Conte Crotti e in via Bréan.