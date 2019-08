Aosta: Sempre più affollati i pomeriggi danzanti alla tensostruttura di Gressan

L’appuntamento è uno di quelli che non falliscono perché graditi ai cittadini. Sono i pomeriggi danzanti per i cappelli d’argento organizzati nell'ambito delle iniziative della coprogettazione del comune di Aosta che si ripete settimanalmente da fine giugno e che continuerà fino al 21 settembre.

“Il 21 giugno – precisa l’assessore Luca Girasole, motore dell’inziativa - festeggeremo la conclusione di questo momento estivo di socializzazione con una giornata in allegria realizzata in collaborazione col comune di Gressan e la sua pro loco e che vedrà, prima degli ultimi balli all'aperto di quest'anno, l'organizzazione di un pranzo per gli anziani”. A fine settembre l’assessore ai servizi sociali di Aosta presenterà il nuovo calendario trimestrale di iniziative per anziani autosufficienti che al suo interno riproporrà sicuramente il ballo invernale del giovedì e della domenica pomeriggio. “Stiamo lavorando – assicura Luca Girasole - ad alcune novità che, come sempre, speriamo possano rendere ancora migliori tutti i momenti di socializzazione che, insieme alle cooperative, come amministrazione cerchiamo di realizzare per i nostri concittadini over 65”. ...