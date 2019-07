Ce soir à Aoste l'incroyable spectacle del Christian Meyer

Christian Meyer, ancien batteur du groupe Elio et le Storie tese, et coeur battant - avec Elio et Rocco Tanica - des drôles de déguisements du groupe milanais est l'invité de l'événement Théâtre et Lumières.



Aujourd'hui, lundi 29 juillet, il se produira au théâtre romain et proposera un voyage incontournable, ironique et incroyable dans l'histoire de la batterie et des rythmes de tous les temps. Il sera accompagné de Michel Chenuil et de Fabio Saccavino, percussionnistes de la Basse-Vallée, actifs sous le nom de ''Duo de percussions Continuum''. Le rendez-vous est à 21h30. Le billet coûte 5 euros. En cas de mauvais temps, le programme est transféré au cryptoportique du forum, Piazza San Giovanni XXIII.



Aujourd'hui, il joue souvent du jazz. Il est un batteur capable de collaborations internationales, de Santana à Steve Lukther de Toto, de James Taylor à Ike Willis, membre du groupe de Frank Zappa. Ces dernières années, il a enseigné dans des dizaines de séminaires en Italie, dans les écoles et les conservatoires.