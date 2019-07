'Patto di amicizia' tra i Comuni di Gressoney-La-Trinitè e Camogli

Il maltempo, che nel fine settimana non ha risparmiato neanche la Liguria, ha costretto gli Amministratori comunali di Camogli ad annullare la spettacolare e toccante cerimonia per il Cristo degli Abissi, ma non la firma del patto di amicizia tra il comune ligure e quello di Gressoney-La-Trinitè.

I sindaci di Camogli Francesco Olivari e di Gressoney Alessandro Girod, infatti, sabato pomeriggio nella Sala comunale del paese ligure hanno firmato l'atto, che oltre ad aver un valore simbolico, impegna le due istituzioni territoriali a sviluppare comuni strategie turistiche, con particolare riferimento al turismo religioso. I due comuni, già gemellati da oltre dieci anni, hanno una devozione analoga concretizzata da due celebri statue: il Cristo degli Abissi e il Cristo della Vette.

A rappresentare la piccola comunità walser, oltre al primo cittadino, erano presenti l'assessore al Turismo Paolo Viganò, i consiglieri Daniele Modica e Pietro Welf; presente anche Carola Ghiardi, dodicenne figlia della camogliese Cristina Valcari.

Il Sindaco Girod, durante la cerimonia, ha donato una grolla a Olivari. Il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare la vista all'abazia di San Fruttuoso di Camogli, prevista nel pomeriggio, e la posa in mare di una corona, all'altezza del Cristo degli Abissi, in suffragio dei caduti e dei lavoratori del mare. A settembre una delegazione del comune ligure farà visita a Gressoney-La-Trinitè e, tempo permettendo, una delegazione si recherà sotto il Cristo delle Vette, per suggellare ancora una volta l'amicizia tra le due comunità e la comune devozione.