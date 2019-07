Comune di Cogne chiede 'stop' sperimentazione tecnologia 5G

Inserita suo malgrado dallo Stato tra i 120 comuni italiani dove effettuare la sperimentazione della nuova tecnologia 5G, Cogne teme 'effetti collaterali' sulla salute e chiede di essere cancellata dalla lista.

In una lettera a firma del sindaco Franco Allera, inviata tra gli altri al Presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio di ministri e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-Agcom, l'Amministrazione precisa che "qualora non venisse accolta la richiesta" sarà emessa una "ordinanza sindacale di sospensione della sperimentazione del 5G in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer".

Stigmatizzando il comportamento del Governo che "ci ha inserito nella lista dei 120 paesi ove avviare la sperimentazione senza nemmeno la sensibilità di comunicarcelo", il Comune di Cogne spiega di essere pronto, in tal senso, ad applicare "il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo".