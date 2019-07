Lancement projet Typicalp à Hospice G.S.Bernard

L'Hospice du Grand-Saint-Bernard va accuqillir, le mardi 16 juillet à 14h30, le lancement du projet Typicalp, qui vise à accroître la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises et à développer de nouvelles réalités industrielles dans le but de valoriser les produits de montagne.



Mis sur pied grâce au programme de coopération Interreg VA Italie-Suisse 2014-2020, cofinancé par l'Union européenne (Fonds européen de développement régional), par l'État italien, par la Confédération suisse et par les Cantons, le projet découle de la nécessité de renforcer la compétitivité des entreprises oeuvrant dans la filère des produits laitiers de la Vallée d'Aoste et du Valais, sauvegardant la biodiversité des produits de montagne, renforçant la typicité et le savoir-faire de la tradition alpine, grâce au développement d'un modèle de communication transfrontalier durable et innovant, à la traçabilité et à la distribution.



Parmi les partenaires du projet, l'Institut Agricole Régional, en tant que chef de file italien, l'Haute École Spécialisée de Suisse occidentale en tant que chef de file suisse, la Région autonome Vallée d'Aoste, la Chambre valdôtaine des entreprises et la Fondation Links - Leading Innovation & Knowledge for society.