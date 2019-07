Presidente Fosson, 'priorità alla stabilità di governo'

"Tra maggioranza e il gruppo consiliare Rete Civica è stato siglato un accordo amministrativo-programmatico che è stato validato dai movimenti politici. Accordo finalizzato a portare a termine le riforme urgenti e a garantire stabilità di Governo di cui la Valle d'Aosta ha bisogno e che i cittadini ci chiedono".

Lo ha detto questo pomeriggio il presidente della Giunta, Antonio Fosson, illustrando in apertura della seduta ordinaria del Consiglio Valle l'intesa politico-programmatica raggiunta con Rete civica.



"Questa nuova realtà si pone forse in modo anomalo - ha aggiunto - ma ha finalità determinate e verifiche programmate. Non ci sono a breve altre soluzioni perseguibili. Neanche nuove elezioni potrebbero assicurare stabilità. Il senso di responsabilità è al centro del percorso. Ci è voluto uno sforzo di innovazione rispetto ai riti del passato attraverso l'assunzione di impegni reciproci di collaborazione mirata". "Abbiamo trovato - ha concluso - chi ha voluto ascoltare e confrontarsi, altri hanno avuto remore. La compattezza dei 17 consiglieri di maggioranza Uv, Uvp, Alpe e Alliance Valdotain e Front Valdotain mi ha spronato in questo tentativo".