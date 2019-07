Aosta: Al via diserbo aree verdi del cimitero

Gli spazi verdi del cimitero di Aosta necessitano di urgente manutenzione e, a partire da giovedì 4 luglio e per circa una settimana, l’Azienda Pubblici Servizi Aps spa procederà tramite propri addetti alla disinfestazione ed eventuale rimozione delle piante infestate da parassiti e insetti, nonchè alla risistemazione di aiuole, prati e alberelli.

Per ragioni di sicurezza e per consentire lo svolgimento celere del lavori, nei giorni dell’intervento le zone di volta in volta delimitate e segnalate non saranno accessibili dall’apertura del cimitero fino alle ore 12.