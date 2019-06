A' nouveau le concours photographique au Parc du Grand Paradis

La 13e édition du concours international 'Fotografare il Parco' est lancée par les Parcs nationaux du Stelvio, du Grand Paradis, d'Abruzzo, Lazio e Molise et de la Vanoise. Il est l'occasion - au-delà des prix offerts - de participer, par les images, à la mise en valeur et la notoriété de ces espaces protégés. Sont quatre les catégories auxquelles inscrire les photos: Paysages du Parc, Faune du Parc, Micromonde du Parc et détails de la nature, Monde végétal du Parc.



Le vainqueur toutes catégories et les lauréats de chacune d'elles se verront décerner des prix en espèces, ainsi que des séjours dans les quatre espaces protégés et des abonnements à La Rivista della Natura, partenaire média du concours. Le jury attribuera également un prix spécial pour la photo qui, dans la catégorie Paysages du Parc, représente et traduit le mieux l'empreinte séculaire du travail de l'homme dans les paysages des quatre parcs.



Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 30 septembre 2019. Chaque auteur peut concourir dans les quatre catégories prévues par le règlement, en présentant jusqu'à quatre photographies par section, en couleur ou en noir et blanc. La participation au concours est gratuite. Le règlement et les modalités d'inscription sont consultables sur le site officiel du concours ou à télécharger. (