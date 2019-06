Ecole primaire Chatillon intitulée à Amato Pio Aymonod

L'assesseure régionale à l'Éducation, Chantal Certan, le Syndic de la Commune de Châtillon, Tamara Lanaro, le directeur général de l'institution scolaire Marina Fey et Fabrizio Gentile, ancien Surintendant aux écoles, ont participé, hier, à la cérémonie d'attribution du nom du professeur Amato Pio Aymonod à l'école primaire de Châtillon.



Lors de l'ouverture de la cérémonie, après le chant par les enfant de l'école élémentaire de Châtillon, le Syndic, a tenu à souligner "son fort engagement en faveur de la communauté locale et sa passion pour les montagnes de la Vallée d'Aoste. Retracer ainsi sa vie veut dire raconter son grand amour pour notre territoire, pour notre communauté locale, pour le monde de la culture et de l'enseignement en Vallée d'Aoste".



Ensuite l'Assesseure régionale à l'Éducation, à l'Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse Chantal Certan, en s'adressant aux jeunes présents, a remarqué que: "Aujourd'hui toute la communauté de Châtillon, et pas seulement elle, veut exprimer sa reconnaissance vers le professeur Aymonod qui a marqué de manière indélébile le passé de notre région, de la culture et de l'enseignement en Vallée d'Aoste et nous a aussi légué des valeurs importantes pour notre vie. Nous le rappelons pour la passion et le temps qu'il a consacré au monde de l'école et pour le fait qu'il a fait comprendre aux jeunes l'importance de l'éducation, en la rendant disponible à tous".



Amato Pio Aymonod naît à Châtillon le 20 octobre 1919. Au cours des années 1930-1940 il commencé son parcours dans le monde de l'école comme instituteur à Bosses et puis à Fénis. En 1943, commence une période fondamentale de sa vie: son engagement dans la Résistance. Après les années difficiles de la guerre, mis à part une brève parenthèse durant laquelle il travaille pour la Région, il se consacre à nouveau eu monde de l'éducation, d'abord comme enseignant des écoles moyennes, puis comme proviseur jusqu'en 1978, année où il prend sa retraite. Il décède à Châtillon le 16 juin 2005.