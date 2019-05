I programmi informatici degli studenti del Lycée Technique di Aosta

Nel quadro delle iniziative dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL), per l’intera giornata del 30 maggio, nello spazio antistante la sede di via Festaz, le classi 3^ - 5^ dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni presenteranno i loro progetti informatici, realizzati in collaborazione con i docenti di materia (Bramato, Picchiottino e Naccarato) e le schede Arduino.

Le classi terze A e B IT illustreranno i progetti realizzati con Arduino;

la classe 5^ A IT, con la propria cooperativa scolastica Hivetech, esporrà il progetto Hivote, un software informatico progettato dagli studenti della classe che permetterà di procedere alla votazione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tramite un’applicazione on-line;

la classe 5^ B IT con la propria cooperativa scolastica System21, esporrà i vari progetti realizzati.