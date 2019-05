Folla di studenti all'Open Day dell'UniVdA

Gremita l’Aula Magna Sant'Anselmo dell'UniVdA per l’Open Day 2019. Oltre un centinaio di studenti delle scuole superiori, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno partecipato alla presentazione dell'offerta formativa dell’Università della Valle d’Aosta per il prossimo anno accademico.

Nell’aula magna dell’Ateneo sono stati allestiti degli stand informativi relativi a ciascun corso di laurea dove i docenti universitari hanno presentato i singoli corsi, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali, interagendo direttamente con i futuri studenti e gli utenti interessati.

Sono inoltre stati presentati i referenti amministrativi dei servizi dell'Università per illustrare le modalità di ammissione ai corsi di laurea, la contribuzione universitaria, lo studentato, la mobilità Erasmus e l'organizzazione degli stage in Italia o all'Estero.

Le potenziali future matricole, che hanno partecipato alla giornata informativa , provengono , oltre che dai comuni della Valle d’Aosta, dal vicino Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria, ma anche della Puglia.

Teresa Grange, professoressa ordinaria di pedagogia sperimentale e delegata del rettore per le relazioni internazionali, ha spiegato che “tra le principali novità del prossimo anno accademico c'è l'attivazione dell'accordo di cooperazione con l'Università di Saragozza in Spagna, annunciato lo scorso anno, per poter far ottenere la doppia laurea italo-spagnola agli studenti del corso di Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Puntiamo sempre più sull'internazionalizzazione e sui doppi diplomi, non solo per la francofonia. Dall'ateneo usciranno laureati in grado di lavorare ovunque, soprattutto in Europa".

Gli incontri successivi sono in programma venerdì 12 luglio e venerdì 6 settembre 2019.E’ possibile iscriversi agli incontri compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ateneowww.univda.it (sezione news).