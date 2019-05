Aosta: Chiuso e transennato il maneggio in località Tzamberlet

Area transennata, chiusa con intimazione del divieto di accesso ai gestori senza previa autorizzazione.

E' finito così, questa mattina, il braccio di ferro tra il Comune di Aosta e i titolari del Circolo ippico San Maurizio, che hanno dovuto sgomberare il maneggio in località Tzamberlet e collocare i cavalli in altra destinazione. Il contratto di concessione della struttura era stato revocato il 4 aprile dal Comune, che ne è proprietario, a causa di "inadempienze, mancanze e comportamenti in violazione dell’accordo", si legge nella determina della dirigente Anna Maria Careri, che dispone lo sgombero.

Ai proprietari di sette cavalli rimasti ancora nella struttura è stato concesso qualche giorno di tempo per trovare una nuova collocazione agli animali, ma di fatto il maneggio dovrà essere liberato quanto prima perchè in quell'area dovrà essere costruito il nuovo polo scolastico del capoluogo ma soprattutto la struttura necessita di manutenzione straordinaria.

"Purtroppo non c'è stato null'altro da fare" spiega l'assessore comunale alle Finanze e allo Sport, Carlo Marzi ricordando che il Circolo ha modificato la struttura posizionando un tendone non autorizzato per ampliare lo spazio coperto; ha disattivato la linea di alimentazione elettrica con la manomissione del correlato contatore di accesso alla rete e non ha sottoscritto la copertura assicurativa prevista dal contratto. Inoltre ha accumulato un debito di 4.071 euro per le bollette dell’acqua potabile tra il 2014 e il 2018.