Incendio in fattoria didattica a Charvensod

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Charvensod per un incendio in un'azienda agricola di proprietà di Fabio Vallet, titolare della Spring srl e della della fattoria didattica 'La Bim e la Bam e la Bom'.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato, coinvolto particolarmente il fienile. Sul posto sono accorse due autobotti del Comando di Aosta e i pompieri volontari della zona; sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Le fiamme, che sono state estinte, hanno coinvolto il tetto dell'abitazione, adiacente al fienile e alla stalla. Secondo una prima ipotesi sono divampate o a causa di un guasto dei pannelli solari o per il surriscaldamento della canna fumaria collegata alla stufa a pellet.



Quando il rogo è divampato si è sprigionato molto fumo all'interno dell'abitazione, dalla quale Vallet e i suoi familiari sono prontamente fuggiti.