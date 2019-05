Aosta: Tempo scaduto per lo sgombero del maneggio in località Tzamberlet

Scadono lunedì 6 maggio i trenta giorni intimati dal Comune di Aosta ai gestori del Circolo ippico San Maurizio per sgomberare il maneggio in località Tzamberlet e collocare i cavalli in altra destinazione. Il contratto di concessione della struttura è stato revocato il 4 aprile dal Comune, che ne è proprietario, a causa di "inadempienze, mancanze e comportamenti in violazione dell’accordo", si legge nella determina della dirigente Anna Maria Careri, che dispone lo sgombero.

Nell'area del maneggio dovrà essere costruito il nuovo polo scolastico del capoluogo ma soprattutto la struttura necessita di manutenzione straordinaria "quando in realtà gli attuali gestori sono ormai giunti al limite di quella ordinaria", spiega l'assessore comunale alle Finanze e allo Sport, Carlo Marzi.

Il Circolo, secondo quanto si legge nella determina, ha modificato la struttura posizionando un tendone non autorizzato per ampliare lo spazio coperto; ha disattivato la linea di alimentazione elettrica con la manomissione del correlato contatore di accesso alla rete e non ha sottoscritto la copertura assicurativa prevista dal contratto. Inoltre ha accumulato un debito di 4.071 euro per le bollette dell’acqua potabile tra il 2014 e il 2018.