Région adhère projet Ue gestion durable forêts

La Région a adhéré au projet européen de valorisation des entreprises et des opérateurs forestiers sur le territoire italo-français (Evoforest). Le projet fait partie du programme de coopération italo-français Alcotra 2014/20 et a pour but d'accroître et de renforcer, au niveau transfrontalier, la compétitivité et le niveau de professionnalisme des sujets liés à la gestion durable des forêts, par l'activation de formations innovantes et expérimentales et de faciliter l'entrée des jeunes dans le monde du travail.



Le total des dépenses indicatives prévues par la mise en oeuvre du projet s'élève à 1 million 292 mille euros, dont 1 million 98 mille financé par les fonds Feder et 193.000 euros par le Fonds de roulement de l'État. Les dépenses prévues pour la Région s'élèvent à 121 mille 636 euros.



Le projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Région Ligurie, la Région Piémont, l'Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy (Iseta), Centre de formation professionnelle et de promotion sociale agricole Savoie - Bugey (Cfppa), le Centre Forestier de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Cfp Paca) et l'Association des entreprises forestières de Savoie (Asdefs).