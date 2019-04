Aosta: Caminiti (GM), 'pedonalizzazione Arco Augusto sì, ma non prendiamo in giro i cittadini'

"Anche io condivido la restituzione dell'arco di Augusto ai cittadini, pedonalizzando interamente la piazza con un progetto che riqualifichi tutta la zona e la viabilità: ne gioverebbe l'ambiente, la vivibilità e avrebbe maggiore presa turistica". Così il consigliere di minoranza al Comune di Aosta Vincenzo Caminiti (Gruppo misto) interviene nel dibattito sulla pedonalizzazione di piazza Arco d'Augusto. Il consigliere approfitta del tema 'caldo' per attaccare la giunta Centoz: "Il problema sorge quando si governa in modo provvisorio e anormale, facendo le cose così tanto per fare e poi sperare che (chissà chi, chissà quando) tutto funzioni".

Per Caminiti "in un paese normale la prassi sarebbe: avere un idea, poi fare un progetto, infine realizzare il tutto. Ad Aosta invece si prende un idea della vecchia amministrazione (2011) se ne fa un pezzo senza progetto e senza sapere bene cosa fare, sostenendo che tanto è tutto provvisorio... le cose provvisorie fatele a casa vostra e con i vostri soldi, non 'giocate' con la città e soprattutto con i soldi dei cittadini". Quanto alla mozione sulla pedonalizzazione dell'Arco, Caminiti ribadisce di non averla

votata "non perché sono contro l'iniziativa ma perchè sono contro chi prende in giro la gente".