Prove d'estate in Valle

È già evidente che la Valle d’Aosta è attraversata da un fronte umido, prima freddo e ora più tiepido, in arrivo da nord. Il copione in corso da giovedì pomeriggio è in buona parte simile a quello degli altri eventi, pochi a dire il vero, che hanno caratterizzato l’inverno passato: la perturbazione scendendo da nord incontra l’ostacolo delle Alpi e faticando a entrare pienamente in valle, lascia cadere sui versanti francesi e svizzeri, già in allerta per questo, la maggior parte dei quantitativi di neve di cui è carica, interessando soltanto in parte i territori valdostani, soprattutto quelli posti sulla dorsale nord-ovest.

Proprio in seguito a questo scenario, il bollettino di allerta e il bollettino neve e valanghe regionali evidenziano criticità con pericolo per valanghe alto.

Spinta e sostenuta da un vento piuttosto forte, che soffia deciso in quota e scende rapido fin nella valle centrale e nelle valli laterali, la stessa perturbazione cede il passo a una progressiva schiarita con il procedere delle ore e a partire dalla bassa valle.

Noncurante delle vicende umane, o forse grato ai giovani che si adoperano perché qualcuno provveda a rimettere equilibrio su una Terra sempre più "squilibrata", un sole alto e caldo si prepara a splendere per il week end, sostenuto da una bella, quanto breve, rimonta anticiclonica: dopo un sabato dai toni pienamente primaverili, nuovi impulsi perturbati interverranno a guastare il tempo già dal pomeriggio di domenica, anche se per poco.