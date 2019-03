Aosta: Residenti via Losanna, 'pedonalizzare vuol dire luoghi più belli e accessibili'

L'accesso in via Losanna

"Crediamo che la pedonalizzazione delle zone storiche cittadine debba essere seguita da immediati interventi di riqualificazione delle stesse aree, per evitare che lì dove non transitano più le auto non passino più nemmeno i pedoni, vanificando così l'iniziativa ecologica e urbanistica dell'Amministrazione comunale".

Un intervento di buon senso quello di alcuni residenti di via Losanna ad Aosta, da diverso tempo Ztl che però, a loro dire, "necessiterebbe di una 'risistemata' ovvero una riasfaltura e magari l'allestimento di arredi urbani più accattivanti di quelli attuali. Sicuramente, se il Comune volesse fare la propria parte, compatibilmente alle disponibilità di cassa, gli abitanti e i commercianti della via capirebbero lo sforzo e farebbero la loro".

"Pedonalizzare vuol dire rendere luoghi della città più belli e accessibili - commenta Franco Napoli, storico commerciante di abbigliamento e titolare di uno store 'affacciato' sulla via - se all'Arco d'Augusto qualcuno giustamente si lamenta perchè da agosto ad oggi non sono stati compiuti interventi migliorativi del decoro urbano, via Losanna aspetta da anni di essere trasformata in uno spazio degno di un centro storico turistico peraltro a pochi metri dal Palazzo regionale. Tutti dobbiamo agire in questa direzione, privati ed ente pubblico".