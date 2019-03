Aosta: Consiglio su bilancio, Gruppo misto maggioranza mette in crisi giunta Centoz

"Posso votare il bilancio se le mozioni bocciate oggi saranno trattate nella prossima adunanza consiliare; ma su questo voglio rassicurazioni granitiche".

Parole di Vincenzio Caminiti, consigliere del Gruppo misto di maggioranza seriamente impegnato a fare 'opposizione' alla Giunta Centoz.

Oggi in Consiglio comunale sul Bilancio previsionale di Aosta Vincenzo Caminiti, Pietro Verducci, Antonio Crea e Luca Zuccolotto ovvero la 'maggioranza dissidente' hanno presentato cinque mozioni collegate che essendo fuori termine e prive del parere di regolarità contabile della Segreteria no possono essere approvate, ma mirano a scombussolare la seduta quel tanto che basta per ottenere dal sindaco rassicurazioni sulla trattazione dei temi nella prossima adunanza.

Oggi giovedì 28 febbraio è l'ultimo giorno per approvare il Bilancio di previsione e siccome nessuno vuole andare a esercizio provvisorio le 'trattative' tra sindaco e dissidenti sembrano maggiormente favorevoli a questi ultimi.

Le mozioni chiedono variazioni di bilancio da centomila euro per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica; 50 mila euro per l’installazione di pensiline degli autobus; per l’educazione stradale nelle scuole 30mila euro e altri 30 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche.