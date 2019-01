Aosta: In Consiglio comunale proposta per istituire mercato in piazza Roncas

Sempre loro: Vincenzo Caminiti, Luca Zuccolotto, Antonio Crea, Pietro Verducci del gruppo misto di maggioranza. Da qualche tempo hanno assunto il ruolo di sentinelle per la buona amministrazione di Aosta. Sentite le istanze del Comitato dei Commercianti Via Martinet Piazza Roncas hanno sottoscritto una mozione con la quale chiedono l’istituzione di un mercato settimanale proprio in Piazza Roncas.

Ricordano che l’area prevista era nei pressi della nuova università; area che è stata destinata a parcheggio, e quindi chiedono che sia scelta piazza Roncas. Di più, Considerato che il mercato di C.so Ivrea che si svolgeva di venerdì, non ha avuto il successo sperato, tanto da essere stato annullato, chiedono alla Giunta di accogliere la richiesta dei commercianti.

Come dicono i commercianti della zona, che stanno investendo tempo e risorse per rilanciare e rendere sempre più vivace e vivibile una parte della città di Aosta, oggi dimenticata dall’amministrazione comunale, sono necessarie nuove opporttunità.

Per i firmatari della mozione, la richiesta dei commercianti è più che giustificata “ritenendo che, la zona nord della città e in particolare il quartiere di Saint Etienne, dopo la bella riqualificazione portata a termine dall’ex assessore Valerio Lancerotto che, di fatto, ha reso veramente bella una Piazza che da troppo tempo era in condizioni pessime. Ma ora, secondo Vincenzo Caminiti (nella foto sopra), Luca Zuccolotto, Antonio Crea, Pietro Verducci la zona necessità una sempre maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale soprattutto creando occasioni d’incontro che possano produrre beneficio sociale ed economico”.

In effetti, dopo la riqualificazione della piazza, l’obiettivo di una buona amministrazione è utilizzare e valorizzare i soldi spesi dei cittadini, tra cui quelli di Piazza Roncas e via Martinet.

Per tutte queste e altre ragioni la mozione, primo firmatario Vicenzo Caminiti, chiede alla Giunta di “valutare la possibilità di realizzare il mercato cittadino nel giorno di venerdì in Piazza Roncas e altre iniziative con la finalità di vivacizzare una parte storica e fondamentale della città di Aosta”.